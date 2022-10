QUARESIMALE: "LA REGIONE PORTA EUROPA E LAVORO NELLE PIAZZE D'ABRUZZO"

"Credo che scendere nelle piazze sia il modo migliore per incontrare la domanda e proporre l'offerta occupazionale ai più giovani ma anche a coloro che, in questa fase storica, hanno bisogno di ricollocarsi". L'assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, fa partire da Piazza Martiri della Libertà a Teramo l'iniziativa "L'Europa sotto casa" per far incrociare domanda/offerta, portando i cittadini a conoscere da vicino e potersi candidare, tramite colloquio, ad esempio, ad un posto di lavoro in una delle aziende "che hanno aderito all'avviso e che sono presenti, come Amadori, Lisciani, Ikea ma anche realtà che si occupano di Formazione etc...", prosegue Quaresimale. Le prossime tappe saranno: 14 ottobre Villa Comunale a Chieti; 21 ottobre piazza Duomo a L'Aquila; 28 ottobre piazza della Rinascita a Pescara. Il villaggio è aperto al pubblico dalle 10 alle 18.