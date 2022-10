AUTOMOTIVE, NASCE IL PRIMO COORDINAMENTO DELLE RSU FIM CISL E FIOM CIGL. DOMANI CONFINDUSTRIA, ISTITUZIONI E SINDACATI ALL'HOTEL ABRUZZI

Nasce il ccoordinamento Rsu Fim Cisl e Fiom Cgil del'Automotive della Provincia di Teramo. Un unicum in Abruzzo, una delle primissime esperienze in Italia. E domani, nell'ufficializzare la nascita, le segreterie provinciali Fiom Cgil e Fim Cisl affronteranno temi e prospettive del settore dell'Automotive nel corso di una tavola rotonda in programma, a partire dalle 9.30, all'Hotel Abruzzi. Alla tavola rotonda prenderanno parte l’Assessore al Lavoro della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale, il Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura, il Presidente dell’Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto e il Presidente della Sezione Automotive di Confindustria Teramo, Marco Matteucci. Si legge in una nota della segretaria della Fiom Cgil, Natascia Innamorati, e del collega della Fim Cisl, Marco Boccanera: "La situazione del settore dell’automotive in provincia di Teramo pone degli interrogativi complessi e delle azioni urgenti da compiere per salvaguardare un indotto importante che dà lavoro a più di 3500 addetti. Stiamo attraversando una fase complessa in Italia e in provincia, dalla inadeguatezza delle infrastrutture agli aumenti sulle materie prime fino a quelli per il costo dell’energia e del gas. Allo stesso tempo stiamo andando incontro a forti cambiamenti: dalla transizione industriale, energetica ed ambientale, alle innovazioni del mondo del lavoro. Come organizzazioni sindacali di settore riteniamo, ora più che mai, che sia necessario affrontare insieme un futuro che si prospetta sempre più articolato, mettendo in campo azioni sinergiche, calibrate e tese a salvaguardare tutto l’importante indotto dell’automotive della nostra provincia. Per questo, grazie al confronto costante con le lavoratrici e i lavoratori nei luoghi di lavoro, abbiamo ritenuto necessario dare vita ad un Coordinamento Rsu Fim Cisl e Fiom Cgil dell’Automotive della provincia di Teramo. Un momento importante di confronto per ridare centralità al lavoro e alle persone, che si pone l’obiettivo ambizioso di mettere insieme tutti gli interlocutori, Sindacati, Confindustria e Istituzioni, al fine di trovare punti di forza in comune che possano salvaguardare quanto di buono ha costruito questo territorio, affinché nessuno resti indietro". L’iniziativa di domani vedrà, inoltre, la partecipazione dei delegati sindacali del settore Automotive e di alcuni imprenditori. Modererà la tavola rotonda, la giornalista Paola Peluso