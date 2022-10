UFFICIALE, E' DOLOSO L'INCENDIO ALLE PALME DEL GARDEN LIDO, RIPRESO UN UOMO CHE SI ALLONTANAVA...

Come annunciato ieri da certastampa.it, è doloso l'ìncendio degli ombrelloni appiccato l'altra sera al Garden Lido e che, per fortuna, non ha toccato la struttura. C'è infatti un video ripreso dalle telecamere di un altro stabilimento che mostrerebbe una persona in pantaloni bianchi che cammina lungo la spiaggia tenendo in mano un oggetto luminoso, forse una fiamma, e che dal Garden Lido si allontana pochi istanti prima che scoppi l'inferno di fuoco di mercoledì sera. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica partono da un fatto che appare oramai scontato: l'incendio di Tortoreto è stato doloso. L'incendio ha generato un falò visibile a distanza richiamando tanti curiosi scrive un quotidiano regionale questa mattina. I carabinieri di Alba Adriatica hanno ascoltato diverse persone, tra cui i gestori dello stabilimento balneare e ristorante che hanno escluso ritorsioni o minacce ricevute in precedenza.

QUI IL VIDEO DELL'INCENDIO