I LETTORI CI SCRIVONO / “MIO MARITO VACCINATO CON IL VACCINO CHE NON VOLEVA”, INTANTO DA LUNEDÌ PARTE LA CAMPAGNA INFLUENZALE

“Non mi hanno fatto scegliere il vaccino”. È molto più di una protesta, quella che una signora teramana affida a Certastampa. “Mio marito è andato a farsi il vaccino, voleva quello contro tutte la varianti Omicron, anche B4 e B5, ma al centro vaccinale gli hanno fatto il Modena”. Ho protestato, quando ho scoperto la cosa, pur sapendo che ormai era inutile… ma sono davvero sconvolta”. È un ex infermiera, che ha vissuto una vita nella sanità teramana, non riesce a capacitarsi di questa vicenda. L’abbiamo messa in contatto col responsabile del centro vaccinale di Teramo, che ha confermato sia la possibilità della scelta, sia la disponibilità dei vaccini. Aprirà un’inchiesta interna, per capire.

Intanto, sta per partire la campagna vaccinale influenzale, quindi da lunedì prossimo (10 ottobre) più di un milione di abruzzesi potranno chiedere la doppia dose: Covid bivalente e influenza.

Va ricordato, che la vaccinazione con i vaccini bivalenti è somministrabile come prima o come seconda dose di richiamo (terza o quarta dose) anche per tutte le persone dai 12 anni in su che ne facciano richiesta, oltre che ovviamente essere consigliata per le categorie a rischio o protette.

Per vaccinarsi: Teramo, Parco della Scienza in via De Benedictis 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Il martedì e il giovedì no-stop fino alle 18.

Giulianova, sala polifunzionale in via dei Pioppi, martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 14.