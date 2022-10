SEQUESTRATE 176 SIGARETTE ELETTRONICHE, ERANO ILEGALI E PERICOLOSE

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha eseguito un mirato servizio di ispezione per individuare due esercizi commerciali che ponevano in commercio sigarette elettroniche “usa e getta”, senza le necessarie autorizzazioni alla vendita previste dalla normativa vigente. Vista la gravità dell’illecito e la possibile pericolosità dei prodotti posti in commercio, i militari della Compagnia di Avezzano, anche con la partecipazione del personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, consentiva di sottoporre a sequestro 176 sigarette “usa e getta” e altri 2.750 prodotti accessori. L’esame preliminare dei prodotti sequestrati consentiva di rilevare ulteriori irregolarità sulla provenienza delle sigarette elettroniche e sul contenuto delle stesse oltre che sulla loro etichettatura. Tali irregolarità sono oggetto di ulteriori verbalizzazioni e sanzioni. L’assenza delle prescritte indicazioni pone in risalto la pericolosità delle sigarette sequestrate per la salute pubblica. Alcune di esse contenevano anche nicotina, in percentuali diverse, a seconda del prezzo di vendita.