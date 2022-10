CADE IN UN DIRUPO E PRECIPITA PER OLTRE VENTI METRI

È finito in un dirupo, scivolando per oltre venti metri e solo grazie alla vegetazione, che ne ha frenato la caduta, non ha riportato danni più gravi, l’85enne D.P.V. di Garrufo di Sant’Omero. Nella caduta, l’anziano ha riportato ferite alla testa e alla spalla, tali da richiederne il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Teramo, dopo essere stato recuperato dagli operatori del 118 e dai Vigili del Fuoco. Non corre pericolo di vita.