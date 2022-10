CADE DA UN’IMPALCATURA, OPERAIO IN OSPEDALE

Potrebbe essere stata una caduta da un’impalcatura, a portare in ospedale un uomo di Atri. La dinamica del fatto è tutta da chiarire, per ora l’unica certezza è il luogo: contrada Cagno, dove sembra si stessero effettuando dei lavori su un immobile. L’uomo, per cause tutte da chiarire, è precipitato dall’alto, probabilmente dall’impalcatura di un cantiere, ma la cosa è oggetto dell’inchiesta aperta dagli uomini de commissariato di polizia atriano, i primi a portarsi sul posto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO