PIERPAOLO DI FELICE E' MORTO PER UNA EMORRAGIA CEREBRALE. LO HA STABILITO L'AUTOPSIA

E' morto per emorragia cerebrale e non come si era pensato per un infarto Pierpaolo Di Felice, il 46enne geometra teramano rinvenuto morto mercoledì pomeriggio nella sua abitazioni in via Bonolis a Teramo.

Lo ha stabilito l'esame autoptico eseguito dall’anatomopatologo Giuseppe Sciarra. Nulla di nuovo dunque rispetto alla morte a seguito di un malore emerso da una prima ispezione cadaverica. Il sangue si sarebbe formato dopo la caduta a terra. Di Felice era stato ritrovato dal padre Nino, noto alpinista e molto conosciuto in città.