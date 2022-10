PER LA RISSA AL KEBABBARO, CINQUE PERSONE DOVRANNO STARE PER DUE ANNI LONTANE DA OGNI LOCALE PUBBLICO

Non potranno avvicinarsi, per due anni, a nessun locale pubblico o aperto al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, quali pub, bar e ristoranti, nonchè locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo e neanche aggirarsi nelle immediate vicinanze degli stessi, in tutto il territorio del Comune di Teramo. E’ questa la “pena” inflitta dal Questore di Teramo, Lucio Pennella, a quattro persone, mentre per un quinta la pena è la stessa, ma durerà 16 mesi. E’ la consgeuenza diretta di quello che è accaduto in piazza Garibaldi, nei pressi del bar “Piazza Garibaldi Shisha-Lounge-Risto-Bar-Zazza Istanbul Kebab”, dove il 6 agosto scorso, alle ore 18.00 circa, la Polizia di Stato e i Carabinieri sono intervenuti per sedare una lite animata tra più persone. Nell’occasione, vennero identificati 3 stranieri, di nazionalità liberiana, gambiana e nigeriana che, armati di bastone e tubi in plastica, inveivano contro il titolare dell’esercizio. Alla scena assisteva anche un altro cittadino di origini gambiane, che presentava ferite al volto e al braccio con vistosa perdita di sangue. Si trattava di una sorta di vendetta perché, qualche ora prima, un dipendente del bar aveva scaraventato a terra il giovane gambiano, che si era ferito nela caduta, perché questi aveva rivolto frasi moleste nei confronti di una ragazza 16enne presente nel locale. Sedata la rissa, la Polizia ha rimesso un rapporto al Questore, che ha deciso sulle prime di chiudere il locale per quindici giorni, e adesso di emanare questo divieto di accesso per i protagonisti della rissa.