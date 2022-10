RICETTAVANO CARRELLI DEL SUPERMERCATO E BICI ELETTRICHE, SCOPERTI DAI CARABINIERI NEL CORSO DI UN CONTROLLO CHE HA PORTATO AD UNA DECINA DI DENUNCE

I Carabinieri della Compagnia di Giulianova, in occasione del fine settimana hanno intensificato i controlli del territorio con lo scopo di prevenire e reprimere i reati in genere con particolare attenzione per quelli contro il patrimonio.

Due persone per ricettazione: nel magazzino di uno sono stati rinvenuti vari carrelli asportati a una catena di supermercati della zona, l’altro perché trovato in possesso di una bicicletta elettrica rubata nel precedente mese di settembre;

Una persona per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. L’uomo gravato da precedenti contro il patrimonio è stato trovato in possesso di grimaldelli e chiavi alterate;

Una persona per detenzione di stupefacenti perché trovato in possesso di grammi 5 di cocaina suddivisa in dosi che celava all’interno della propria autovettura;

Due persone perché non ottemperanti al Foglio di via obbligatorio, infatti i due uomini gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, venivano trovati in territori ove gli era stata vietata la permanenza;

Due soggetti per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti: uno in quanto trovato alla guida della propria autovettura con tasso alcolico superiore al limite consentito, mentre l’altro per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tendenti ad appurare l’uso di sostanze stupefacenti, l’uomo fermato mentre era alla guida della propria autovettura è stato trovato in possesso di grammi 0,5 di cocaina.

Durante il servizio sono stati altresì segnalati quali assuntori di stupefacenti due persone, sono stati controllati 9 esercizi pubblici e 20 persone sottoposte a misure restrittive presso le rispettive abitazioni. Tali servizi continueranno ininterrottamente e saranno ulteriormente rafforzati, nell’occasione viene chiesta ai cittadini una attiva collaborazione segnalando tempestivamente al 112 ogni circostanza sospetta (mezzi e/o persone) di cui vengono a conoscenza.