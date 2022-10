SETTIMO CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Nei giorni 1 e 2 ottobre si è svolto a Trapani il 7° Campionato Italiano di Nuoto in acque libere dei Vigili del Fuoco, Memorial “Giovanni Carriglio – Francesco Giaconia”. Il Comando dei vigili del fuoco è stato rappresentato dal vigile coordinatore Dario Pannelli e dal sommozzatore vigile esperto Alessandro Maria Falà del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi. I due atleti si allenano con la squadra master della Rosetana Nuoto. Il campo gara di Trapani, dove si è svolta la competizione sulla distanza di un miglio marino, si è presentato particolarmente ostico e ai limiti della praticabilità, con onde alte oltre un metro e mezzo. Ottimi i risultati per i due vigili del Comando di Teramo nella categoria M35 in cui hanno gareggiato, con Falà che si è classificato quinto con il tempo di 35 minuti e 14 secondi e Pannelli che è salito sul gradino più alto del podio conquistando il primo posto ed ottenendo il sesto posto nella classifica generale con il tempo di 25 minuti e 47 secondi. Grande soddisfazione del Comando di Teramo e, in particolare, del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, per l’ottimo risultato raggiunto dai propri atleti.