MALTEMPO/ DA DOMANI ARRIVA LA PERTURBAZIONE ATLANTICA CON PIOGGIA

Il sole e le temperature saranno ancora

simil-estive nel corso delle prossime ore, ma da domani

arriveranno piogge localmente moderate al Nord-Ovest, con un

aumento delle nubi anche sul resto della penisola; qualche

pioggia non esclusa anche su Sardegna e Ovest Sicilia. Nelle

giornate di lunedi' e martedi' il maltempo portera' invece

fenomeni a tratti intensi verso il meridione e localmente ancora

sulle regioni centrali. Nel dettaglio, oggi al Nord, entro sera,

piogge su Alpi e Piemonte; al Centro velato salvo nubi in

aumento con qualche acquazzone in Sardegna; al Sud nuvoloso tra

basso Adriatico e Calabria, soleggiato altrove. Domenica al Nord

piogge, soprattutto al Nordovest; al Centro qualche pioggia in

Sardegna in spostamento verso il settore tirrenico, variabile

altrove; al Sud: tempo stabile, ma peggiorera' in Sicilia in

tarda serata. Lunedi' prossimo, infine, al Nord bel tempo; al

Centro piogge specie tra Lazio, Abruzzo e Molise; al Sud

maltempo.