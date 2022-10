VIDEO/ FESTA DELLA VENDEMMIA/ IL RETTORE CON LA PROVVISIERO PIGIANO L'UVA CON I PIEDI E TORNANO ALLA STORIA

L'uva e tutto il mondo che c'è dietro la sua lavorazione trasportano in un'atmosfera nuova, magica, per l'appunto fatata. E così la Dirigente Scolastica, Caterina Provvisiero con il rettore Dino Mastrocola hanno "pigiato" l'uva con i piedi portandola nella sua prima fase a diventare alla fine del procedimento: vino.

"La vendemmia esercita da sempre un grande fascino su tutte le persone. Per le sue radici antiche, intrecciate nella Storia. Per la ritualità di gesti e azioni, che uniscono in un momento di festa una famiglia o persino un’intera comunità. Per il significato simbolico di cui si carica, a cavallo tra lo spegnersi della stagione estiva e l’accendersi dei colori dell’autunno, tra fine e inizio. È un momento di grande potenza evocativa, ricco di profumi, pieno di speranze e possibilità che si raccolgono nelle tinozze, nelle botti, nelle bottiglie.

