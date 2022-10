I LETTORI CI SCRIVONO / NELLA TERAMO DI FILIPPONI, L’EMERGENZA COVID NON È MAI FINITA… QUANDO TOGLIERANNO I TAVOLINI?

Buongiorno Certastampa, ho deciso di scrivere a voi perché siete l’unica testata giornalistica che non si limita a pubblicare le veline del Comune o ad intervistare il Sindaco e l’assessore Filipponi tutti i giorni, ma cercate di dire sempre come stanno le cose. Vi scrivo per chiedervi perché Teramo è l’unico posto in Italia dove l’emergenza Covid non è finita. Ieri sera, dopo tanto tempo, ho deciso di andare a mangiare una pizza in centro, ma ho scoperto che tutti i bar hanno ancora i tavolini che il Comune aveva concesso in emergenza: già Capuani è una cosa assurda: per tutto il giorno si deve fare lo slalom tra i tavolini. Io sono d’accordo con la movida (se è controllata) ma qui siamo ormai all’anarchia pura e un mio amico dice che neanche pagano per il suolo pubblico. Teramo è sempre più brutta… e mi dispiace doverlo dire. Un buon lavoro a voi, giornalisti veri e un pensiero ai residenti che questa mattina dovranno risvegliarsi tra vomitate e pisciate.