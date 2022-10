MUORE CONOSCIUTISSIMO MAESTRO, IL MAGISTRATO BLOCCA I FUNERALI PER UN’AGGRESSIONE DI DUE ANNI FA

Lo conoscevano tutti, era stato io maestro di tantissimi di noi”. A Mosciano, la notizia della morte del maestro Guerino, ha colpito tutti, perché tutti gli volevano bene. Aveva 82 anni e si è spento in un lettino dell’ospedale di Sant’Omero, dove era ricoverato e, soprattutto, dove era stato ricoverato due anni fa, dopo una violenta aggressione subita in casa, a Montone. In due, col volto coperto, erano entrati in casa di Guerino Trufo e l’avevano picchiato e derubato. L’anziano era stato male e secondo il magistrato, la morte potrebbe essere in qualche modo ricollegabile a quell’aggressione, per questo è stata disposta un’autopsia e rinviato il funerale.