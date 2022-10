VIA CAMPO BOARIO, STRADINA DISSESTATA E QUEL BIGLIETTO...

AAA Cercasi manutenzione su via Campo Boario, la stradina che da zona Agenzia delle Entrate va appunto verso la zona di Campo Boario a Teramo. Una transenna del Comune di Teramo dovrebbe, teoricamente, segnalare il manto completamente divelto all'inizio della discesa (ma in realtà qualcuno ha pensato bene di spostarla rispetto al...pericolo. Sarebbe possibile intervenire e sistemare il tutto, visto che non sono affatto pochi coloro che vi passano a piedi e rischiano di farsi seriamente male? Intanto, poco distante dal "buco" c'è un cartello...leggetelo qui sotto. A buon intenditor, poche parole