VIALE CRISPI, SLITTA A DOMANI LA CHIUSURA DEL TRATTO FINO ALLA ROTONDINA

Tutto rinviato a domani, per problemi della società 2i Rete Gas, sia il divieto di transito sia il divieto di sosta lungo viale Crispi dal civico 11 alla rotatoria. Chi questa mattina ha evitato di passare quindi su quel tratto di viale Crispi, come da comunicazione diffusa dal Comune di Teramo ieri, ha di fatto sbagliato visto che si transitava...regolarmente. Contattato l'assessore Maurizio Verna, conferma: "Ci sono stati dei problemi in capo alla società e quindi slittiamo tutto di un giorno". Ricapitolando: dalle ore 9:30 dell'11 ottobre alle ore 18:00 del 14 ottobre (e comunque fino alla fine dei lavori) sono vietati sia il transito che la sosta a tutti i veicoli, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, su ambo i lati in viale Crispi, nella corsia che conduce al centro della città, nel tratto compreso tra il civico numero 11 e la rotatoria.