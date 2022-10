SI ATTIVA L'ALLARME ANTINCENDIO ALLA ZIPPILLI, RAGAZZI FUORI LA SCUOLA...POI SONO RIENTRATI

Falso allarme antincendio alla media Zippilli. Qualcuno, forse, ha fatto scattare l'allarme o si è attivato per cause in corso di accertamento e si è attivato. Sono stati fatti uscire i ragazzi fuori il plesso e se entro mezz'ora il "guasto" non sarà risolto, i ragazzi saranno mandati a casa. I genitori si sono informati tramite il comune. Sul posto sono giunti i Vigili dl Fuoco di Teramo che stanno effettuando le manovre previste in questi casi.

Alcuni ragazzi sono stati ripresi dai genitori e sono tornati a casa, altri invece sono rientrati.