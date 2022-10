SEQUESTRANO E TENTANO DI ESTORCERE 100 EURO DOPO UN RAPPORTO SESSUALE: TRE ARRESTI



I Carabinieri del Nucleo Operativo

e Radiomobile della

Compagnia di Teramo hanno arrestato, in flagranza di reato, tre uomini extracomunitari

di 28, 23 e 21 anni, domiciliati a Teramo, poiché responsabili, in concorso, del reato di

tentata estorsione e sequestro di persona.

Gli arrestati, nelle prime ore del pomeriggio, a seguito di un rapporto sessuale tra la

vittima e uno degli extracomunitari - consumato all'interno di un'abitazione del capoluogo

tentavano di estorcere alla

vittima la somma in contanti di euro 100, pretesa quale

asserito compenso per la prestazione sessuale.

Di fronte al diniego della vittima,

¡ tre trattenevano l'uomo con la forza all"interno

dell'abitazione, minacciando di non rilasciarlo se non previo pagamento della somma

pretesa

La vittima riusciva pero a comporre con il proprio smartphone il numero di emergenza

112 e chiedere l'aiuto dei

gevano sul posto

arrestando

gli autori dei reati.