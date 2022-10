IN ABRUZZO -33 MILA OCCUPATI: C’È BISOGNO DI PROFILI INNOVATIVI

In Abruzzo -33mila occupati: c'è bisogno di profili innovativi

La Regione Abruzzo ha registrato dati estremamente negativi in ambito occupazionale tra ottobre 2021 e marzo 2022. I numeri, infatti, parlano di 33 mila occupati in meno in questo periodo. Con questa flessione, l'Abruzzo ottiene un pessimo risultato rispetto a quello nazionale.

+31% di disoccupati

Secondo i dati Istat, si riscontrano 14.000 disoccupati in più, un incremento pari al 31,1% rispetto ai dati nazionali.

La maggior parte delle attività ha subìto decrementi in controtendenza con le crescite nazionali: per esempio le costruzioni, settore nel quale l'Abruzzo si posiziona al terzultimo posto nella graduatoria nazionale ha registrato -7mila posti di lavoro, ovvero il ‐16,3% contro il +8,9%italiano; oppure il commercio, gli alberghi e i ristoranti (-13mila, ‐12% contro +2,5%) e gli altri servizi (‐23mila, -9,6% contro +0,7%). Sono tutti comparti per cui l'Abruzzo si piazza all'ultimo posto della graduatoria nazionale.

C’è carenza di profili innovativi

Come hanno dichiarato gli autori dello studio, c’è la necessità di creare risorse che hanno il compito di promuovere e migliorare nel campo della competitività. Nel settore digitale, per esempio, c’è estrema carenza di profili.

La colpa (in parte) è del sistema scolastico

Questi profili sono rari, innovativi e dunque molto richiesti in ambito lavorativo. È una professione che le imprese, attualmente, faticano a trovare, e che sarà cruciale con la svolta digitale attuale e imminente.

Il problema è dovuto anche al fatto che, sia le scuole che le università, non formano abbastanza lavoratori in questo campo. Gli informatici sono sempre più difficili da assumere essendo figure professionali rare. Anche la pubblica amministrazione riscontra gravi problemi e ripercussioni, divenendo vittima di cyber attacchi ai quali si trova spesso impreparata nel difendersi.





GIORGIA BIANCHI