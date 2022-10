SCOPERTO PIROMANE MENTRE INCENDIA CAMPI COLTIVATI, LA FINANZA LO COSTRINGE A SPEGNERE LE FIAMME E POI LO DENUNCIA

L'hanno "beccato" mentre cercava di dare alle fiamme un campo coltivato. A sorprenderlo, gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito di un piano finalizzato al controllo coordinato del territorio. Nel dettaglio, i finanzieri della Compagnia di Vasto, durante un pattugliamento, hanno individuato un piromane mentre dava alle fiamme un’area in coltivazione sita in contrada “Zimarino”, a Vasto nord, approfittando delle ore notturne. L'uomo, di 54anni, con numerosi precedenti di polizia, è stato sorpreso mentre tentava di dileguarsi appena dopo aver innescato due roghi servendosi di stoppie presenti sul posto. La pattuglia, immediatamente intervenuta, ilo costringeva a spegnere le fiamme in quanto, tra l’altro, le stesse avrebbero potuto costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica stante la vicinanza del terreno alla strada statale 16. A seguito dei riscontri eseguiti l'uomo è stato denunciato all' Autorità Giudiziaria per il reato tentato di tentato incendio (art. 423 del Codice Penale).