“IL MIO COMUNE ESCE DALLA MO.TE, …NON SI PUÒ PARTECIPARE AD UN’ASSEMBLEA MONOPOLIZZATA DA D’ALBERTO, SENZA CONTRADDITTORIO”

Elezione all’unanimità, ma non senza strascico polemico, quella di Nicola Salini alla guida della Mo.Te. Il sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo, ad assemblea chiusa sbotta: “Il mio Comune lascerà la Mote, e non sarà l’unico - accusa - perché non è possibile partecipare ad un’assemblea senza contraddittorio, il sindaco di Teramo ha gestito totalmente i lavori, senza darci la possibilità di portare la nostra idea”. L’attacco è tutto politico, dunque, sui metodi: “Teramo ha la maggioranza e non si discute - continua D’Angelo - ma non è una maggioranza assoluta, e nelle società tutti devono avere diritto di parola, anche perché rappresentano un territorio che ha dignità di esistenza… così non è stato, per me finisce qui”.