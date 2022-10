MUORE BIMBA DI 15 MESI, TUTTE DA ACCERTARE LE CAUSE



Si è spenta nel reparto di rianimazione del Mazzini, questa notte. Aveva solo 15 mesi. E’ tutta da accertare la causa della morte della piccola, figlia di una coppia residente nel Teramano, che era stata ricoverata in ospedale per una serie di accertamenti. La gravità dei sintomi, però, aveva costretto i medici al ricovero nel reparto di Rianimazione, dove la piccola è morta questa notte. Si pensa ad un aneurisma, ma saranno gli esami delle prossime ore a chiarire le cause effettive del decesso. I medici, in queste ore, stanno tenendo un briefing per valutare tutte le possibili indagini diagnostiche da effettuare, per scoprire i motivi di questa tragedia.

(foto archivio)