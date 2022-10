I LETTORI CI SCRIVONO / "FIGURACCIA" TERAMANA AL FUNERALE DELL'EX COMANDANTE DELLA MUNICIPALE... TERAMO NON C'ERA

Buongiorno certastampa, vi scrivo per segnalarvi una "brutta figura". E' morto l'ex comandante della Polizia Municipale di Teramo, ma Teramo non ha partecipato ai funerali. Ho conosciuto quest'uomo una ventina di anni fa quando mi fu presentato come ex comandante della Polizia Locale di Teramo e comandante o vice comandante (non ricordo bene) dell'Ottavo gruppo Polizia Roma Capitale. Un uomo di una cultura straordinaria e di una grandissima educazione. Ogni volta che lo incontravo per le vie cittadine era il primo a salutare e ogni volta si soffermava per raccontare le sue battaglie a difesa dei diritti della categoria ignorati dai primi cittadini e non riconosciuti dagli stessi poteri forti di uno Stato che non ha mai voluto approvare la tanto agoniata riforma del settore. Non un collega, che ha avuto la fortuna di avere come comandante il Dott.Romano Celli, che ha mai parlato male di quest'uomo anzi...... tutti ne parlavano come persona di una straordinaria cultura e di un rispetto fuori dalla norma per tutti, dal primo all'ultimo. Per Teramo, città di una cultura mediocre e medioevale era troppo.... Infatti il suo incarico nella città è stato molto breve, cosa invece che non è accaduto a Roma. Al suo funerale è stato omaggiato con la presenza di una rappresentanza di comandanti e vice comandanti, alcuni in uniforme, della Polizia Roma Capitale..... Al suo funerale purtroppo Teramo era assente..... mi fermo qui!!!!!

Riposa in pace Comandante!!!