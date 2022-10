RITROVATO IN UN'AREA DI SERVIZIO DI ANCONA L'UOMO SCOMPARSO A CONTROGUERRA

Ritrovato l'anziano che si era allontanato ieri da Controguerra, dopo essere stato al frantoio. L'ha individuato una pattuglia della Polizia Stradale di Ancona, in un'area di servizio sulla Statale 76, nella zona di Monte Roberto. Era confuso e ha raccontato di aver perso l'orientamento. Francesco Sabini, questo il nome, è in buone condizioni di salute, nonistante la nottata passata in auto.