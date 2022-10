LAVORATORI STAGIONALI, ASSEMBLEA A ROSETO PER I DIRITTI E CONTRO I PREGIUDIZI

Lavoratori stagionali tra diritti e questioni contrattuali e salariali. Questi i tempi dell'assemblea organizzata dalla Filcams Cgil Teramo del segretario Mauro Pettinaro e che si svolgerà nella giornata di domani, 13 ottobre, con tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore su cui ormai, da tempo, sono puntati i riflettori ad ogni avvio di stagione turistica estiva. "Negli ultimi anni sono infatti tanti i luoghi comuni che hanno interessato questa particolare tipologia di lavoratori, mettendo spesso in correlazione il reddito di cittadinanza e l’epiteto della mancanza di voglia di lavorare. Si è quindi sempre commesso l’errore di parlare di tutto quello che non riguarda direttamente il lavoro stagionale ed esulando, invece, ciò che riguarda più da vicino il lavoro. Quando si parla dei lavoratori stagionali non si parla, ad esempio, delle problematiche contrattuali e occupazionali, dei diritti e delle condizioni reali delle lavoratrici e dei lavoratori stagionali, dei rischi e delle problematiche che imperversano per tutta la stagione turistica, dell’orario di lavoro, delle ferie, delle buste paga, del diritto di precedenza. Da sempre la Filcams Cgil nazionale e noi come Filcams Cgil Teramo ci siamo battuti affinchè le istanze di un “lavoro che non si vede” emergano, da sempre cerchiamo e proponiamo soluzioni e proposte per il miglioramento delle condizioni di lavoratrici e lavoratori che animano le nostre stagioni turistiche" rende noto Pettinaro. Che aggiunge: "Come Filcams Cgil Teramo abbiamo vinto una battaglia solo 2 anni fa che riguardava l’esclusione dei bagnini dalla percezione di un bonus, una battaglia arrivata nelle sedi del Parlamento Italiano simbolo, però, della poca attenzione che spesso le politiche del lavoro riservano ai lavoratori stagionali. Abbiamo anche più volte ribadito la necessità di maggiore attenzione organizzando dibattiti (a Giulianova e a Teramo) e chiedendo alla politica discussioni serie e nel merito delle questioni. I dati che continuano ad emergere però non sono nella direzione sperata, ma il dibattito continua ad incentrarsi negli epiteti o, tavolta, nella mancanza degli addetti". L'assemblea si terrà nella sede dello Sprar di Roseto in via Thaulero 8 (richiamando proprio l’attenzione anche sui lavoratori stagionali proveniente da paesi extra comunitari)