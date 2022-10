VIDEO/ TRIBUNALE: "ARRIVANO NUOVI GIUDICI...MA ALTRI SE NE VANNO, SITUAZIONE SEMPRE DIFFICILISSIMA"

C'è un tribunale che lavora bene nonostante la carenza di personale. A dirlo è il Presidente del Tribunale di Teramo, Carlo Calvaresi. «Registriamo un calo notevale delle pendenze soprattutto nel civile ma anche nelle procedure fallimentare, esecutive e del lavoro, grazie all'arrivo di un nuovo magistrato. Un arretrato ultradecennale che contiamo di azzerare entro dicembre. Non possiamo comunque negare che i numeri sono elevatissimi con novemila pendenze ancoea in essere. La produttività del tribunale è ai vertici e le condizioni di lavoro non sono le piu' agevoli. Due giudici sono andati via e noi torniamo all'attacco con nuove richieste».

ASCOLTA QUI IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CALVARESI