I LETTORI CI SCRIVONO / LA FAMIGLIA DEL COMANDANTE CELLI RISPONDE…

Vi scriviamo per fare delle puntualizzazioni in merito alla lettera su nostro padre Romano Celli, ex comandante della Polizia Municipale di Teramo.

Siamo toccati dal bel ricordo e dalle parole di stima e di affetto verso nostro padre espresse nella lettera e ringraziamo di vero cuore chi le ha scritte.

Ci teniamo, però, a precisare che la Polizia Municipale di Teramo, nella persona del Comandante e di una rappresentanza dei vigili, ha reso omaggio a nostro padre nel suo ultimo viaggio: lo hanno atteso all'entrata della città, lo hanno salutato e scortato fino al bivio di Frondarola. Un gesto che ci ha toccato il cuore!

I figli e la moglie