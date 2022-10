L’UNIVERSITÀ DI TERAMO APRE PER IL FAI D’AUTUNNO: VISITE, MOSTRE, LABORATORI E CONCERTI - ECCO IL PROGRAMMA

I Dipartimenti dell’Università di Teramo saranno protagonisti il 15 e 16 ottobre prossimi delle Giornate Fai d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS - dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Quest’anno la Delegazione FAI di Teramo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo, propone «percorsi e aperture inaspettate, volte a rivelare un concetto di patrimonio culturale ampio e inclusivo, che abbraccia le eccellenze del territorio in termini di saperi e conoscenze caratterizzanti luoghi, persone e contesti». Per l’occasione saranno aperti sia il Campus Aurelio Saliceti che l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico a Piano d’Accio. L’Università di Teramo è l’unica università italiana ad aver aperto tutte le strutture per il FAI d’Autunno. Tante le iniziative in Ateneo che si terranno in entrambi i giorni, il 15 e il 16 ottobre. Ci saranno i Laboratori del gusto. Panel test di olio, vino e birra, per un’esperienza diretta con i tre simboli enogastronomici molto cari al territorio: l’olio, il vino e la birra. Saranno organizzati tre panel test per scoprire le caratteristiche peculiari di tali prodotti a partire da un approccio sensoriale.

Lo spazio Conoscere e sperimentare. Sperimentazioni in realtà virtuale e collezione entomologica sarà l’occasione per scoprire i processi alla base della ricerca scientifica. Sarà aperto al pubblico un laboratorio per simulare esperimenti mediante visori di realtà aumentata. Sarà inoltre possibile visitare la ricca collezione di lepidotteri e coleotteri italiani ed esotici.

La sezione Contemporary Sculpture Garden. Museo universitario in e out di arte contemporanea permetterà di ammirare, con percorsi appositamente progettati, non solo le opere solitamente esposte al pubblico, ma anche alcuni pezzi della collezione collocati in luoghi solitamente non accessibili. Per l’occasione sarà aperto anche il Fondo Antico Biblioteca G. Mancini per visionare il ricco patrimonio librario, comprensivo delle cinquecentine e delle edizioni giuridiche dei secoli XVII e XVIII.

Per il FAI d’Autunno sarà possibile visitare anche l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico per scoprire la struttura ospedaliera veterinaria definita «la più bella d’Europa», approfondire la conoscenza del mondo animale dal punto di vista clinico, visitare le scuderie dell’Ospedale.

Ci saranno inoltre quattro eventi collaterali: la mostra “Itinerari culturali del Consiglio d’Europa”, promossa dalla Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa; l’eccezionale esposizione dell’opera “La Vergine lava i piedi al Bambino” di Ludovico Carracci (1555-1619) che, solo in occasione delle Giornate FAI, sarà esposta su concessione di un collezionista privato; un concerto musicale di apertura e uno di chiusura delle Giornate FAI.

Ecco il programma dettagliato dei luoghi, delle iniziative e degli eventi collaterali per le Giornate Fai d’Autunno all’Università di Teramo, il 15 e 16 ottobre:

TERAMO - CAMPUS AURELIO SALICETI

- Laboratori del gusto. Panel test di olio, vino e birra

15/16 ottobre – ore 10.00/13.00-15.00/18.00 – ingresso ogni 60 m (ultima visita 17.00 – durata 45 m – gruppi max 15 persone)

- Conoscere e sperimentare. Sperimentazioni in realtà virtuali e collezione entomologica

15 ottobre – ore 10.00/13.00 – ingresso ogni 60 m (ultima visita 12.00 – durata 45 m – gruppi max 10 persone)

- Contemporary Sculpture Garden. Museo in e out di arte contemporanea

15/16 ottobre – ore 10.00/13.00-15.00/18.00 – ingresso ogni 30 m (ultima visita 17.00 – durata 45 m – gruppi max 25 persone)

- Fondo Antico Biblioteca “G. Mancini”

15/16 ottobre – ore 10.00/13.00-15.00/18.00 – ingresso gruppi ogni 60 m (ultima visita 17.00 – durata 60 m – gruppi max 15 persone)

- Mostra “Itinerari culturali del Consiglio d’Europa”

15/16 ottobre – Polo didattico G. D’Annunzio – ore 10.00/13.00-15.00/18.00

- Esposizione dell’opera “La Vergine lava i piedi al Bambino” di Ludovico Carracci

15/16 ottobre – Polo didattico G. D’Annunzio – Aula 9 – ore 10.00/13.00-15.00/18.00

In entrambe le giornate, alle ore 12.00 e alle 16.00, Cecilia Paolini presenterà l’opera

- Momento musicale di apertura delle Giornate a cura del Coro Stella del Gran Sasso diretto dal M° Bruno Tatulli

15 ottobre – Terrazza Polo didattico G. D’Annunzio – ore 10.00

- Concerto di Chiusura delle Giornate

16 ottobre – Polo didattico S. Spaventa – Aula Magna – ore 18.00

Flavia La Pasta soprano - Martina Menei pianoforte - Introduce Paola Besutti

PIANO D’ACCIO - CAMPUS RUGGERO BORTOLAMI - OSPEDALE VETERINARIO

15/16 ottobre – ore10.00/13.00-15.00/18.00 – ingresso gruppi ogni 60 m (ultima visita 17.00 – durata 30 m – gruppi max 15 persone)

REDAZIONE UFFICIO STAMPA