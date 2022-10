TRUFFANO 2700 EURO AD UN'ANZIANA FINGENDOSI OPERATORI DELL'INPS



I Carabinieri della stazione di Pineto (hanno denunciato due persone quali presunti responsabili di una truffa ai danni di una anziana del posto. Le indagini dei Carabinieri coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, hanno avuto inizio nel mese di aprile 2022 quando una donna di 81 anni si presenta in caserma per sporgere una denuncia per aver subito una truffa. In particolare la donna affermava di essere stata chiamata telefonicamente da sedicenti impiegati dell'INPS i quali le comunicavano che doveva ricevere degli arretrati e per sboccare il danaro doveva recarsi in uno sportello del "banco posta". La malcapitata aderiva all'invito e dopo aver dato il numero del proprio cellulare, si recava in uno sportello automatico. I malviventi la ricontattavano guidandola nelle operazioni da eseguire allo sportello, infatti facevano in modo che la donna versasse la somma di euro 2.700 dal suo conto a una carta poste pay riconducibile agli stessi. L'anziana una volta tornata a casa meditando sull'accaduto e confrontandosi con dei congiunti ha realizzato di essere stata vittima di truffa. Sono in corso ulteriori indagini al fine di appurare se analoghi fatti si sono verificati in provincia ad opera degli stessi soggetti.



I CARABINIERI RICORDANO CHE



Nessun ente chiama in casa per versamenti di soldi ovvero per comunicare l emissione di bonifici etc;

Nessun dipendente di enti si reca a casa per verificare bollette, soldi etc;

Nessun avvocato o appartenente a forze di polizia chiede soldi per liberare un parente ovvero per pagare assicurazioni o contravvenzioni;

In caso di chiamate telefoniche interrompere subito e chiamare il 112;

Analogamente nel caso in cui si presentano a casa soggetti, che non si devono far entrare, per ritiro di soldi.