E' STATA UNA "MAV" AD UCCIDERE IL PICCOLO FRANCESCO A SOLI 18 MESI



E' stata una mav, una malformazione arterovenosa, congenita, ad uccidere il piccolo Francesco, il bimbo di soli 18 mesi morto ieri nel reparto di Rianimazione del Mazzini. La "mav", è in pratica un groviglio di vasi sanguigni dilatati che collegano direttamente vene e arterie, bypassando i capillari (che collegano normalmente arterie e vene), e non sarebbe stata in alcun modo diagnosticabile in un bambino così piccolo. E' stata quella a provocare l'aneurisma che ha poi causato la morte del piccolo. Una tragedia che da ieri ha listato a lutto due comunità, quella di Castelnuovo Vomano e quella di Cellino Attanasio, ritrovatesi all'improvviso a piangere la scomparsa del piccolo, morto tra le braccia della mamma che aveva finito da poco di allattarlo.



FOTO ARCHIVIO