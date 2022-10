GIOCHI SENZA BARRIERE SI RECUPERA IL 4 NOVEMBRE AL PALAZZETTO DI SAN NICOLO'

Un nuovo appuntamento con Giochi senza Barriere, destinato a recuperare la serata annullata a settembre per maltempo, è stato fissato per venerdì 4 novembre, al Palazzetto dello sport di San Nicolò a Tordino (Teramo), dalle ore 20 in poi.

Il programma della tradizionale festa all'insegna di sport e solidarietà, che il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo organizza ogni anno a Teramo insieme alle associazioni di persone disabili, resterà invariato.