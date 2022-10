VIDEO / LAVORATORI STAGIONALI SFRUTTATI, LA FILCAMS CGIL CHIEDE L'AUMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE

Diritti violati e troppi pregiudizi, da un lato, contratti inqualificabili e prospettive disattese, dall'altro. I lavoratori stagionali si sono ritrovati a Roseto in una partecipata assemblea convocata dalla Filcams Cgil Teramo, del segretario provinciale Mauro Pettinaro, per confrontarsi sulle possibile iniziative da intraprendere. Su tutte, la richiesta di un aumento della disoccupazione Naspi. Ma non solo. Ne abbiamo parlato con il componente della segreteria del sindacato Filcams, Vincenzo Quaranta

ASCOLTA FRANCESCO QUARANTA - FILCAMS CGIL TERAMO