VIDEO-FOTO/ ECCO IL BONOLIS CENTER: NUOVO CAMPO, NUOVI SPOGLIATOI, UNA CLUB HOUSE NEL RINATO CAMPO DELL'ACQUAVIVA CHE SOGNA UNA TRIBUNA DA 1.400 POSTI (PER IL CITTA' DI TERAMO)

Torri faro nuovissime, spogliatoi mai visti così all'Acquaviva, nuovi arredi e nuovi bagni ma anche un campetto.... destinato ai bambini della Fc Bonolis con una club house a disposizione delle famiglie, che attendono la conclusione dell'allenamento dei propri figli e un maestoso impianto fotovoltaico. Manca solo la tribunetta da 300 posti, i cui lavori partiranno a giugno con la sorpresa che la stessa potrebbe essere destinata a crescere fino a far sedere 1400 persone. E' infatti su questo progetto che il Città di Teramo sta lavorando per ampliare al massimo la tribuna, e far diventare la struttura "rinata" dalle ceneri di una gestione incompleta del Comune, lo stadio di Teramo. In questo modo costi e distanze si accorceranno.

ASCOLTA MASSIMO D'APRILE