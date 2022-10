FOTO-VIDEO/ "COMUNE ANTIDEMOCRATICO": I COMITATI PER IL NUOVO MAZZINI AL POSTO DEL VECCHIO TORNANO IN PIAZZA CONTRO D'ALBERTO

Si ritrovano in piazza Martiri non a caso i cittadini riuniti nei comitati e nelle associazioni che, da tempo, si battono affinché non si realizzi un nuovo ospedale a Piano d'Accio bensì si investa, con quegli unici 81 milioni di euro reali utili, sull'ottimizzazione del Mazzini. Perchè altri soldi non ci sono.

La scelta di Piazza Martiri di convocare qui, cittadini e associazioni è per protestare contro il Comune che ha bocciato il referendum in modo antidemocratico. "Dove sta scritto che i cittadini debbano seguire ed accettare zitti e buoni quello che qualcun altro ha deciso per loro?", dichiara Siriano Cordoni. Sono state raccolte quasi diecimila firme per dire no allo spostamento dell'ospedale a Piano D'Accio, per questo si torna a chiedere il potenziamento dell'attuale Mazzini. I comitati vanno nello stesso senso di quanto dichiarato, nei giorni scorsi, dal consigliere regionale Sandro Mariani mentre il Comune ha fatto intendere, più volte, tramite il Sindaco di essere favorevole ad un nuovo sito a Piano D'Accio.

ASCOLTA QUI SIRIANO CORDONI