VIDEO/ CONTRO IL NUOVO OSPEDALE ARRIVA IL RICORSO AL TAR

Sindacati in piazza contro il Comune e arriva un ricorso al Tar per "contestare" gli atti e vedere se essi rispettano le normative esistenti. Anomalie che saranno spiegate nel corso di una conferenza stampa perchè il Mazzini deve rimanere dove sta ora. I cittadini, spiega il consigliere Franco Fracassa, vanno ascoltati, se il Comune non lo fa, occorre ricorrere alla magistratura.

La lettera spedita ai comitati riuniti oggi in piazza Martiri:

impegni inderogabili non mi consentono di presenziare all'evento da voi promosso ed organizzato. Nella giornata di domani, infatti, sarò impegnato al Congresso nazionale della UIL che si terrà a Bologna. Tuttavia, nel parteciparti la mia personale vicinanza e condivisione della meritoria iniziativa a favore della Sanità teramana, colgo l'occasione per informare tutti i convenuti che la Segreteria Regionale di questa UIL FPL, avvalendosi del patrocinio legale di un Avvocato Amministrativista di fama nazionale, ha provveduto al deposito di apposito e dedicato ricorso presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo.

A proposito, nei prossimi giorni verrà organizzata una conferenza stampa, a cui presenzierà l'Avvocato incaricato, al fine di rendere note le ragioni e le motivazioni poste a sostegno della controversia incardinata.

