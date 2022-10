DISSESTO A MEZZANOTTE, CHE FINE HA FATTO IL COMMISSARIO AD ACTA?

La prossima seduta del Consiglio regionale è convocata per martedì 18 ottobre, alle ore 11, nell'Aula consiliare “Spagnoli” dI Palazzo dell'Emiciclo. All'ordine del giorno un'interpellanza a firma del capogruppo Pd, Silvio Paolucci, recante: Revoca dell’avvio del procedimento di nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione dell’intervento di consolidamento e risanamento del dissesto idrogeologico in località “Mezzanotte”, nel Comune di Teramo.