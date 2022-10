PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL "MAZZINI", LA ASL LO VUOLE COMPLETARE. IL COMUNE AUTORIZZA?

La Asl tira dritto sul parcheggio multipiano dell'Ospedale "Mazzini" e presenta al Comune di Teramo il progetto esecutivo per poter procedere con il completamento del famoso "corpo B", ossia quella parte mai finita dall'ex società Parking Italia spa. Dal 2 maggio 2016, infatti, tutto l'immobile se pur incompleto è passato sotto la totale gestione dell'azienda sanitaria, dopo i noti contenziosi avuti con la Parking appunto. Il progetto esecutivo, a cura dell'ingegner Alessandro Tucci, è approdato negli uffici di riferimento del Comune di Teramo lo scorso mese di luglio e la Asl è in attesa dell'approvazione.

Cosa farà il Comune?

Il progetto di completamento del parcheggio multipiano resta una priorità dell'agenda della Direzione generale per il futuro del Mazzini: qualcosa, insomma, di quell'Ospedale si farà visto che si intendono spendere oltre 605 mila euro (questo l'importo contemplato nel progetto di fattibilità iniziale). Per la serie, il Mazzini resta in ogni caso: sarà riconvertito in altro, con un parcheggio al completo...aspettando il nuovo Ospedale a Piano d'Accio.