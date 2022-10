BETAFENCE DI TORTORETO, LA REGIONE CHIAMA E LA "PRESIDIAD" RISPONDE

Un passo avanti, sicuramente. Un passo avanti per capire il futuro della Betafence di Tortoreto. Perchè dopo innumerevoli tavoli interistituzionali tradottisi puntualmente in un nulla di fatto, come denunciato più volte dalle sigle sindacali provinciali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, una novità c'è per la Betafence: la Presidiad, titolare multinazionale dello stabilimento tortoretano, ha accettato di "dialogare" senza intermediari al tavolo convocato, come promesso, dall'assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale. La data fissata per il tavolo, che vedrà partecipare i vertici della Presidiad in video-conferenza, è martedì 25 ottobre. Cosa dirà la Presidiad? Confermerà il contestato piano industriale che per i sindacati cela un chiaro tentativo di svuotare lo stabilimento di Tortoreto a vantaggio di altri gruppi ed altre aziende più che mai operative nel medesimo settore industriale?