DOMANI LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E' APERTA AI CITTADINI E ALLE SCUOLE DALLE 9 ALLE 12

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, d’intesa con la Prefettura di Teramo, nella giornata di sabato 15 ottobre, dalle 9:00 alle 12:00, il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Teramo, in via Diaz n. 3, sarà aperto alla cittadinanza e alle scolaresche.

Il Dipartimento nazionale dei vigili del fuoco ha programmato l'iniziativa con l'obiettivo di consentire ad alunni e cittadini la possibilità di accedere alle sedi operative per “visitare e comprendere" i compiti svolti dagli uomini e donne del 115. L’iniziativa ha anche l’obiettivo di avvicinare alunni e cittadini ai valori dell’istituzione “Vigili del Fuoco” e di sviluppare una sensibile attenzione al proprio territorio, conoscendo i rischi potenziali e i comportamenti per prevenire, gestire e superare (resilienza) gli eventi avversi.

In sintesi lo scopo dell'iniziativa è di favorire la diffusione della “cultura della protezione civile".

La visita presso la caserma dei vigili del fuoco è anche l'occasione per confermare la vicinanza del Corpo Nazionale a cittadini ed Istituzioni presenti sui territorio.