SI IMPICCA IN CASA, 69ENNE TERAMANO

Un uomo si è tolto la vita, impiccandosi, nel primo pomeriggio di oggi in via Etruria ad Alba Adriatica. L'uomo di 69 anni è stato trovato senza vita dai familiari nella sua abitazione. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per le indagini di rito.