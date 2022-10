DENUNCIATI QUATTRO LADRI, AVEVANO PRESO SOLDI IN UN'AUTO E CARTE DI CREDITO IN UN APPARTAMENTO





Denunciati quattro ladri a Giulianova uomo per furto: si era appropriato di una banconota da 50 euro prelevata da una borsetta che era sul sedile di un’auto in sosta, mentre un altro aveva preso1.100 euro dalla cassa di un esercizio commerciale. Gli ultimi due sono stati denunciati per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, infatti i due avevano utilizzato per degli acquisti ammontanti a euro 1.200 delle carte di credito provento di furto in delle abitazioni della zona