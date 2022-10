I LETTORI CI SCRIVONO / PERCHÉ IL COMUNE RIFÀ UN ASFALTO PRIVATO? E POI C’È IL MISTERO DELLA FIRMA…

Cara Certastampa, vi scrivo per segnalarvi un caso particolare. Non mi firmo perché sono parente di un dipendente comunale, e ho saputo che su questa storia l’altro giorno c’è stato un famoso dirigente che si è incazzato tantissimo (scusate la parola) e tra un po’ vi dirò perchè. Prima vi dico quale è il mio problema, come vedrete dalle foto stanno rifacendo l’asfalto in una via vicina al bivio di Fiumicino (zona Brico)ma solo in una parte, perché in un’altra non sarà rifatto. La cosa che mi colpisce di più però è che si tratta di una strada privata, e di questo sono molto sicuro e non capisco perché il Comune lo stia facendo. Adesso vi dico il motivo della litigata: il dirigente diceva che i lavori sono cominciati anche senza la firma del contratto. Potreste verificare cosa succede?

Vi mando anche la piantina che fa capire che sono aree private.