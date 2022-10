CIAO FRANCESCO, PICCOLO ANGELO, TUTTA LA PROVINCIA PIANGE CON CELLINO AI FUNERALI DEL BIMBO MORTO A 18 MESI



Chi ha detto che il silenzio è fatto… di silenzio? Quello che avvolge Cellino, mentre la chiesa di Santa Maria La Nova accoglie la piccola bara bianca che ospita il corpo di Francesco, è un silenzio che grida.

Grida il dolore di mamma Cassandra e papà Loris, che cercano di trovare una risposta impossibile alla più angosciante delle domande.

Grida le lacrime di tutto un paese, riunitosi in un lutto cittadino fatto di incredulità e di sconcerto.

Grida la partecipante sofferenza di tutta una provincia, scossa da questa nuova tragedia,dalla morte di un bambino di soli18 mesi, ucciso da una maledetta malformazione congenita,

Ancora la storia di una famiglia costretta a sconvolgere il corso del tempo, salutando un figlio che muore.

Grida, il silenzio di Cellino.

Ma Francesco non avrebbe voluto questo grido carico di mille sofferenze,

Lui era un bambino.

I bambini pretendono sorrisi.

E allora, vogliamo immaginare che Francesco sorrida, tra gli angeli che l’hanno abbracciato, riconoscendolo come uno di loro.