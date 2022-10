MENTRE IL COMUNE ORGANIZZA UNA MANIFESTAZIONE CONTRO LE BARRIERE, MANOLO CHE VIVE SU UNA CARROZZINA, DENUNCIA IL DISINTERESSE DEL COMUNE



Mentre il Comune di Pineto organizza una giornata contro le barriere architettonice, invitando i partecipanti a sedersi su una sedia a rotelle, per capire come si vive in una città piena di barriere, Manolo Pelusi, che su una sedia a rotelle vive davvero, denuncia la situazione incredibile nella quale è costretto a vivere.

«Voglio rivendicare l’attuazione della Legge sul DOPO DI NOI».

“Si tratta di un diritto inalienabile” - afferma Pelusi - “sia per vivere in autonomia che per non continuare a gravare su mio padre che è anziano, e non ce la fa più”.

La questione abitazione e progetto di vita, va avanti con i servizi sociali di Pineto dal 2020, fino ad oggi l’amministrazione pinetese ha puntualmente ignorato tutte le sue istanze.

“Oltre a ciò” - continua - “il Comune da mesi non mi eroga i fondi del dopo di noi e per la Vita Indipendente, e non ha ancora attivato il servizio domiciliare richiesto nel 2021, ponendomi ai domiciliari, pregiudicandomi l’assistenza, costringendomi di fatto a restare con mio padre, che mi fa da schiavo”.

Ma oltre il danno, la beffa. Nell’agosto del 2021 al Pelusi è stato assegnato un alloggio non accessibile. “Ho realizzato dei video per dimostrare che per le mie condizioni quel luogo non è abitabile. Eppure l’oggetto della domanda era chiaro - commenta il ragazzo - “e di certo tale alloggio non è pensato per un disabile motorio”

“Ho diffidato il Comune e ho avanzato un nuovo progetto individualizzato, ora devo solo aspettare che mi venga resa giustizia, altrimenti - conclude esasperato - devo sperare che altri comuni o regioni mi adottino”.