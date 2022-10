DRAMMATICO INCIDENTE ALL’ALBA SULLA TERAMO - MONTORIO: MUORE 57ENNE

Drammatico incidente all’alba sulla Teramo - Montorio, all’altezza del bivio di Collevecchio, costato la vita ad un uomo di 57 anni, Giuseppe Furia, originario di Montorio ma residente a Roseto.

L’incidente si è verificato alle 4 del mattino, ed è stato un automobilista di passaggio a scoprire l’auto della vittima, ferma in mezzo alla strada. Per l’uomo non c’era più nulla da fare e anche i soccorritori della Croce Bianca di Montorio, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo potrebbe aver perso il controllo dell’auto, forse scontrandosi contro il guard rail, non è esclusa la possibilità che si sia trattato di un malore precedente all’incidente.