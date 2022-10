DUE FUNZIONARI COMUNALI E UN NOTO IMPRENDITORE A PROCESSO PER I LAVORI DELLA PINACOTECA

Due tecnici comunali, il dirigente Remo Bernardi e Beniamino Di Pietro (oggi in pensione), e l’imprenditore Ezio Iervelli, finiscono a processo per i lavori effettuati nella Pinacoteca Civica di Teramo. Tutto nasce dai lavori di rifacimento della facciata dell’antico edificio di viale Bovio, e in particolare la tinteggiatura decisa dal Comune, ma senza il preventivo assenso della Soprintendenza, che bloccó i lavori e denunció il Comune. Da quella denuncia è partita l'inchiesta che approda adesso al processo contro i due funzionari comunali e dell’imprenditore.