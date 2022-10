VIDEO/ PRONTA A PARTIRE LA SPEDIZIONE DI GAETANO DI BLASIO, PER LA 13ESIMA VOLTA IN NEPAL (LOBUCHE)

L'alpinista teramano Gaetano Di Blasio è pronto per la spedizione in Nepal, è pronto per scalare il Lobuche. Per la 13esima volta Di Blasio con la sua spedizione formata da teramani (tra questi il dottor Nicola Ferri) è pronto a portare a casa il risultato e per tornare in Nepal su 15 spedizioni complessive in attivo. Una volta in Nepal consegnerà anche ad una casa famiglia una raccolta fondi per aiutare i piccoli meno fortunati di noi. "Una bella storia che finirà il 9 di novembre".

ASCOLTA DI BLASIO QUI