TERAMO RICEVE LA BANDIERA GIALLA (CON UNA SOLA BICI) VERNA: «C'E' MOLTO DA FARE, A COMINCIARE DALLA PISTA CICLABILE TRA LA STAZIONE E L'UNIVERSITA'»



Consegnata questa mattina al Comune di teramo la Bandiera gialla della Fiab, che premia i Comuni che aderiscono a "Comuni Ciclabili" e che risultano avere i requisiti minimi potrà entrare nella rete, fregiandosi del relativo marchio ed esibendo la bandiera che gli verrà consegnata. In base alla somma delle infrastrutture e delle azioni di ciascun comune a favore della mobilità in bicicletta verranno assegnati dei punteggi sintetizzati nel un numero di “biciclette” riportate sulla bandiera, variabili da un minimo di uno a un massimo di cinque per i comuni più virtuosi. Su quella di Teramo, c'è una sola bicicletta. «Si poteva fare di più e meglio» dice in QUESTA INTERVISTA Gianni Di Francesco della Fiab, ma gli fa eco l'asessore Maurizio Verna: «Abbiamo fatto molto, considerando il punto di partenza, ma contiamo di fare ancora molto. a cominciare dalla nuova pista, non corsia ma vera e propria pista, che unirà la stazione con le sedi universitarie e per la quale abbiamo già un finanziamento da tre milioni di euro, ma sappiamo che quello della mobilità sostenibile è soprattutto un investimento culturale»

ASCOLTA L'ASSESSORE VERNA