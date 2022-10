FOTO-VIDEO/ INAUGURATO IL BONOLIS CENTER, PERLA DELLO SPORT CITTADINO DI OGGI E DEL DOMANI...TANTI GLI OSPITI E GLI SPONSOR PRESENTI

Inaugurato oggi a Teramo il Bonolis Center (Acquaviva calcio) alla presenza delle autorità e dei tanti sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa. Consegnate targhe ricordo dell'evento alle tantissime aziende e persone che hanno collaborato alla realizzazione delle varie aree.

Grande attenzione è stata riservata alla realizzazione del "Campo della Stella Claudia Giorgini": mamma di un iscritto, scomparsa lo scorso anno per una brutta malattia e i cui figli vengono sostenuti dall'associazione proprio per il gran bene che la giovane donna morta a 40 anni fece alla Fc Bonolis. C'era uomini di sport di ieri e di oggi che hanno dato anni e anni allo sport cittadino.

Ieri certastampa ha effettuato un sopralluogo dell'impianto grazie alla disponibilità del suo presidente: Massimo D'Aprile che ringraziamo che come oramai noto prevede: un nuovo impianto fotovoltaico, nuovi spogliatoi, un nuovo campo sportivo destinato ai giovanissimi per una società di grande qualità.

Manca all'appello la realizzazione di una tribuna che se potenziata potrebbe ospitare anche la prima squadra biancorossa. Il Città di Teramo vorrebbe realizzarne una da 1.400 posti.

